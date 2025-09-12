szeptember 12., péntek

Negatív spirál

2 órája

A Tisza Párt adóemelési terve gazdasági lejtőre vinné az országot

Magyar Péter pártjának a kiszivárgott terve a társasági adó megemelését is célozza. A Tisza Párt terve súlyos következményekkel járhat: elriaszthatja a beruházókat, csökkentheti a beruházások volumenét, munkahelyek szűnhetnek meg, miközben a bevétel is elmaradhat a várttól. Elemző figyelmeztet: ha valóban bevezetik, akkor negatív spirál indulhat el.

A Tisza Párt adóemelési terve gazdasági lejtőre vinné az országot

A munkaerőpiac és a beruházások látnák kárát a Tisza párt újabb kiszivárgott tervének, amely a társasági adót jelentősen megemelné (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

„A kilencszázalékos társasági adó jelentős szerepet játszik hazánk tőkevonzó képességében, annak emelése nyomán a nagyvállalatoknak kevéssé érné meg hazánkban folytatniuk a termelésüket és inkább más, kedvezőbb adófeltételeket kínáló országokba helyezhetnék át a termelésüket, illetve az új beruházások vonzása is sokkal nehezebbé válna, ez pedig számottevő negatív hatással járhat a foglalkoztatásra nézve” – mondta a Tisza Párt kiszivárgott terveivel kapcsolatosan Magyar Nemzetnek Molnár Dániel. 

Asian,Woman,Enjoy,Urban,Lifestyle,Shopping,At,Department,Store.,Attractive
A Tisza Párt jelentős áfacsökkentést ígér, aminek a végrehajtása jelentős adóbevétel-kiesést generálna (illusztráció) 
Fotó: CandyRetriever / Forrás:  Shutterstock

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője elemzője annak kapcsán nyilatkozott a lapnak, hogy az Index a Tisza Párt szakértőinek munkáját ismerő forrásból megtudta, 

25 százalékos társasági adót és háromkulcsos nyereségadót terveznek. 

A Tisza Párt tagadta az Indexnek, hogy adóemelésre készülnének, de – hívja fel a figyelmet a cikk: 

egy jelentős áfacsökkentés végrehajtása jelentős adóbevétel-kieséssel járna, amit máshonnét szükséges pótolni.

A vezető elemző rámutatott arra, hogy  

bár az adókulcs alacsony szintje miatt ezen a soron nem folyik be jelentős összeg a költségvetésbe, a Magyarországra érkező beruházások és az azokhoz kapcsolódó adóbevételek (például a munkahelyteremtés, a magasabb fogyasztás vagy az egyéb vállalati adóterhek) ellensúlyozzák ezt. 

A társasági adó kulcsának mértékét tehát nem lehet önmagában vizsgálni, a teljes gazdaságstratégia részeként lehet csak értelmezni – hangsúlyozta Molnár. 

Kiemelte: a költségvetési bevételek növelése céljából emelkedő társaságiadó-kulcs rossz stratégia lehet, jelentősen korlátozná a vállalatok tevékenységét, negatív ösztönzőt jelentene a nyereség újrabefektetése szempontjából, miközben az adóbevételek emelkedése is elmaradna az előzetesen várttól. 

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

