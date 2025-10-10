2 órája
Szijjártó: hazánk sokat profitál a Kínával fenntartott stratégiai együttműködésből
„Magyarország nagyon sokat profitál a Kínával fenntartott stratégiai együttműködésből, ennek nyomán például már eddig is több mint tízezer munkahely jött létre hazánkban” – írta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: Facebook/Szijjártó Péter oldala
Szijjártó Péter az észak-kínai Hopej tartomány kormányzóját fogadta, majd a régió rendkívüli szerepét méltatta, rámutatva, hogy havonta ezer tehervonat indul onnan Európa felé, illetve több helyi vállalat is beruházást tervez Magyarországon.
Kifejtette, hogy
Magyarország igen sokat profitált a Kínával fenntartott stratégiai együttműködéséből, hazánk elsőként csatlakozott Európában az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez, amelynek nyomán modern beruházások és több mint tízezer munkahely jött létre.
„Ezért mi a saját tapasztalataink alapján ellenezzük a világ blokkosodását, és kiállunk a kölcsönös tiszteletre és szabályokra épülő világkereskedelem működése mellett” – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.
Jó lenne, ha Európa nem ideológiai, hanem gyakorlati alapon közelítene a Kínával való együttműködéséhez
– tette hozzá.