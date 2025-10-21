Új logóval és új vizuális arculattal jelentkezik a Fundamenta Lakáskassza

Új logóval és friss márkaarculattal erősíti piaci pozícióját a hazai lakástakarék-piacon a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., jelentették be kedden. A vállalat célja, hogy vizuálisan is megjelenítse: mára a teljes lakhatási folyamatot lefedi a pénzügyi tervezéstől a megvalósításig – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság.

Ma már teljes körű megoldásokat kínálnak ügyfeleiknek

Fotó: Prostock-studio / Forrás: Shutterstock

Az új embléma központi eleme egy ház szimbólum, amely egyszerre jelképezi az otthon biztonságát és a vállalat szolgáltatási portfóliójának bővülését. A logóban megjelenő négy tégla a Fundamenta alapértékeire utal – megbízhatóság, szakértelem, minőségi ügyfélkiszolgálás –, miközben a fejlődést és a stabil építkezést is szimbolizálja.

Morafcsik László, a Fundamenta vezérigazgatója szerint a megújulás mögött tudatos stratégiai átalakulás áll:

A Fundamenta mindig is az otthonteremtés biztonságát és stabilitását képviselte. Az új logóval azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ma már teljes körű megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek – a lakáscélú megtakarítástól a hitelen át az ingatlanközvetítésig és energetikai korszerűsítésig.

A Fundamenta 2024-ben került az MBH Bank többségi tulajdonába, ami új lendületet adott a termékfejlesztésnek.