Jelentősen csökkenti ökológiai lábnyomát a Vajda-Papír

Több 10 millió forintos beruházással csökkenti ökológiai lábnyomát Magyarország vezető higiéniaipapír-gyártója; a Vajda-Papír két termékénél lebomló, komposztálható papírcsomagolásra cseréli a hagyományos műanyag csomagolást – közölte a cég.

Az idén 20 éves, több mint 600 embert foglalkoztató, a világ több mint 20 országába exportáló vállalat bejelentette azt is: stratégiai célja, hogy 2021 végére 30 százalékra emelje az újrahasznosított anyagok arányát minden műanyag termékcsomagolásában, ezzel csaknem 300 tonnával csökkenhet a cég újműanyag-felhasználása. Azt is vállalták, hogy tovább növelik a papírcsomagolásban megjelenő termékek számát.

A tekercses termékeknél a piacon első papírcsomagolás a cég több éves fejlesztésének eredménye: első lépésként egy papírtörlő és egy toalettpapír érhető el a felelős erdőgazdálkodásból származó, újrahasznosítható papírban október közepétől.

Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója a közleményben kifejtette, a világban a papíralapú, valamint az újrahasznosítható és újrahasznosított műanyagot is tartalmazó csomagolóanyagok további elterjedésével számolnak, ami a körforgásos gazdaság elérése és a klímavédelem szempontjából is fontos.

„A vállalat az elmúlt 10 évben 20 milliárd forintot fordított arra, hogy a gyártás és az üzemeltetés a lehető legmodernebb és legkörnyezetkímélőbb, fenntartható technológiákkal valósulhasson meg”

– mondta.

A cég évente, átlagosan 1000 tonna műanyagot használ fel, a termékek azonban jelenleg is 100 százalékban újrahasznosítható műanyagcsomagolásba kerülnek. „A cég zöldstratégiájában azt vállaltuk, hogy 2021 év végére újrahasznosított műanyagot is tartalmazó verzióra váltjuk le az összes Ooops! márkájú és kereskedelmi sajátmárkás termékünk műanyag csomagolóanyagát, ezzel 30 százalékkal növeljük a műanyagok újrafelhasználását” – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

Vajda Attila elmondta azt is, hogy a következő években a környezetkímélőbb megoldások alkalmazására évente 50 millió forintot szánnak, és megjegyezte, hogy több energiatakarékos megoldásnak köszönhetően az elmúlt években is jelentősen csökkent a működéshez kapcsolható szén-dioxid-kibocsátás. A papírgyártás alapját képező cellulózrostot főleg vízi úton szállítják, ami akár 39 százalékkal kevesebb szén-dioxid-kibocsátást tesz lehetővé más szállítási módokkal összehasonlítva; a kormányzati támogatással létrehozott, 2018-ban átadott, Európa legmodernebb higiéniaipapír-gyárának számító papírüzemébe pedig a legújabb és legkörnyezetkímélőbb technológiákat építették be. A gyártás is energiatakarékosan zajlik: 1 tonna alappapírt akár 26 százalékkal kevesebb villamosenergiával és 70 százalékkal kevesebb víz felhasználással állítanak elő, mint a korábbi technológiával működő átlagos papírüzemek.

Az ügyvezető szerint fejlesztéseikkel a környezettudatosabb vásárlói igényeket is kielégítik, és példaként említette a GfK piackutató egyik friss felmérését, amely szerint az európai fogyasztók több mint 73 százaléka tartja a műanyaghulladékot az egyik legnagyobb globális környezeti kihívásnak, és a fogyasztók elsősorban a gyártóktól várják a megoldásokat. A cég pozitívan kíván hatni a vásárlói tudatosság erősítésére, és követendő példát is kíván mutatni a piac többi szereplőjének – fogalmazott a közleményben az ügyvezető. Megjegyezte ugyanakkor, hogy

nem elég újrahasznosítható csomagolóanyagokat használni, a körforgásos gazdasághoz a fogyasztók tudatos szelektív hulladékgyűjtése is szükséges, ennek támogatására pedig kampányt indítanak.

A Vajda-Papír Kft. 100 százalékban magyar tulajdonban lévő vállalkozás, higiéniai papírtermékekből 140 ezer tonnás gyártási kapacitása bőven lefedi a belföldi, éves 90 ezer tonnás igényt. Dunaföldvári gyárának, a régió legnagyobb papíripari üzemének Ooops! márkájú és sajátmárkás termékeit Skandináviába, a Baltikumba és Kelet-Közép-Európa több mint 20 országába exportálják. A cég 50 milliárd forint körüli árbevételre számít idén, 4 milliárd forinttal többre, mint az előző évben.

Borítókép: Dolgozó a Vajda Papír Kft. dunaföldvári papírgyárában az avatás napján, 2018. november 9-én