A reggelre kialakult vizes hóréteg napközben gyorsan olvad. A havazást, havas esőt ismét egyre inkább eső váltja fel, ám északnyugat felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam, és egyre több helyen vékonyodik, szakadozik a felhőzet. A Dunától keletre azonban estefelé is maradhatnak vastagabban felhős területek, arrafelé még ekkor is kialakulhat néhol zápor, hózápor.



Az északi, északnyugati szelet sok helyütt erős, a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések is kísérhetik. Késő délutántól jelentősen veszít erejéből a légmozgás.



A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között várható.



Késő estére jobbára -4 és +4 fok közé hűl le a levegő.