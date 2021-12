Vécézés közben videózta a nőket mobiltelefonjával egy 34 éves tatai férfi az egyik tatabányai áruház mosdójában. A paraván alatt dugta át a telefont és úgy filmezte le a nőket. Akkor fogták el, amikor az egyik nő észrevette és kiabálni kezdett, a folyosón kapták el és visszatartották, míg a rendőrök kiértek. Kiderült, hogy a férfi korábban többször is lopott, többek közt nyakláncot és cipőt is, most ítélte el a bíróság.