Máig képtelen feldolgozni fia halálát Tóth Tamás. A volt sárszentmihályi polgármester rendszeresen kijár arra a helyszínre, ahol a páros, Bene László és Donászi Aladár 1992. november 8-án agyonlőtte a politikus fiát és barátját.

A Skálás gyilkosokként is emlegetett bűnözőpárost a fiatal vadászok rajtakapták Sárréten, amint lőgyakorlatoztak, és mivel nem kívántak tanút hagyni, kegyetlenül agyonlőtték Tamást és Lászlót.

Tóth Tamás nem tudja soha kiheverni, ahogy elvesztette a fiát

Donászi a börtönben átvágta a saját nyakát

A tettesek más rablógyilkosságokat is elkövettek ezért mindkettejüket életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. Ez akkoriban azt jelentette, hogy legkorábban 20 év letöltése után vizsgálhatták meg feltételes szabadlábra helyezésük lehetőségét. Donászi a hivatalos jelentések szerint ezt nem várta meg, 2001. augusztus 10-én egy borotvával átvágta nyaki ütőerét és elvérzett. Tóth Tamás azonban ezt erősen kétli.

Meggyőződésem, hogy Donászi Aladár halálát megrendezték és ma az óceánparton élvezi az életet

– mondta a Borsnak Tóth, aki állítja: elméletét komoly érvekkel alá is tudja támasztani.

Tóth szerint nem stimmel a vértócsa mérete

- Az iratok szerint baloldalon, tehát jobb kézzel, kettő, 15 centiméter hosszú metszést ejtett a saját nyakán. Ezek nem kicsi sebek, és a művelet elvégzése sem egyszerű! Később megmutatták a Donászi állítólagos holttestéről készült fotókat, melyeken azt láttam, hogy a gyilkos a vaságy mellett fekszik a cellájában, és feje mellett egy maximum 50 centi átmérőjű vértócsa terül el. Ez azért furcsa, mert a vérnyomás pont a nyaki ütőérben a legerősebb, tehát a vérnek spriccelnie kellett volna, beterítve vele a zárka nagy részét – magyarázta a nyugdíjas polgármester, aki évekkel később a győri levéltárban megtekintette a nyomozati anyagot.

Az apa szerint, Donászi nem halt meg

Fotó: Bors archív

A dátumokat is furcsálja a volt polgármester

- A Donászi halotti anyakönyvi kivonatában szereplő dátum, és a haláleset nyilvánosságra hozatala napja között három év eltérést fedeztem fel – érvelt Tóth Tamás, aki úgy tartja, Donászi Aladár volt katonaként annak idején komoly kapcsolatokkal rendelkezett, így meg tudta oldani, hogy hivatalosan halottá nyilvánítsák.

Ő élvezi az életet, a fiam pedig itt fekszik a temetőben

– csuklott el Tóth hangja.

Már nem akarja, hogy Bene Lászlót kivégezzék

- Évekig küzdöttem a halálbüntetés visszaállításáért, de már megváltozott a véleményem. Azt vallom, hogy túl kockázatos lenne az akasztások újbóli bevezetése, mert nem lehet kizárni a téves ítéleteket. Már arról is letettem, hogy a börtönkapuban megvárjam azt a férget az esetleges szabadulásakor, igaz, nem hiszem, hogy valaha is kiengedik őt a rácsok mögül – fejezte be a gyászoló apa.