Macskabundát árulhattak a győri karácsonyi vásáron. Egy kép is készült róla, amely az egyik internetes állatvédő csoportban tűnt fel először. A bundán még az állat feje is felismerhetően rajta volt, többen is látták a vásáron. Az ügyben már feljelentést is tettek, a rendőrség állatkínzás miatt nyomoz – hangzott el a TV2 Tények műsorában.

A kisalföld.hu közzétette Dézsi Csaba András, Győr polgármesterének közleményét az esettel kapcsolatban:

„Megdöbbenve tapasztaltuk a híradásokban, hogy az adventi faházak egyikében Győrben kikészített macska prémet árultak. Győr városának vezetése elkötelezett az állatvédelem iránt. Ezt a cselekedetet visszataszítónak és megengedhetetlennek tartjuk. Az ügyben a Győri Rendőrkapitányság állatkínzás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen büntetőeljárást indított. A nyomozás jelenleg folyamatban van. Kértük a Győri Vásár Kft.-t, hogy a vállalkozóval a szerződést azonnali hatállyal mondja fel és haladéktalanul távolítsa el az árusok köréből„ – írta a győri polgármester.