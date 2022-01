Azt írták: az eljárás adatai szerint az óvónőként dolgozó másodrendű vádlott és élettársa, az elsőrendű vádlott rendszeresen készített pornográf fénykép- és videófelvételeket az általuk gondozott, felügyeletükre bízott kiskorú gyermekekről. Továbbá

a férfi közös gyermekükről is készített pornográf felvételeket, és vele szexuális cselekményt is végzett. Továbbá mindkét vádlott több kiskorú sértettel közösen vagy külön is végzett szexuális cselekményeket. A férfi a képeket rendszeresen megosztotta a hozzá hasonló, pedofil érdeklődésű emberek által használt internetes fórumokon.

A törvényszék szerdán kihirdetett elsőfokú ítéletében a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként vette figyelembe a halmazatot, a sorozatos elkövetést, a társtettesi minősítést és a kiskorú gyermekek életkorát, ugyanis a legkisebb csecsemő-, de a legidősebb is csupán óvodáskorú volt. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe a bíróság a vádlottak büntetlen előéletét, valamint a másodrendű vádlott beismerő vallomását és megbánó magatartását.

Az óvónő titokban készített felvételeket az óvodásokról, akkor, amikor az il­lemhelyen tartózkodtak, vagy a délutáni csendes pihenő alkalmával, amikor aludtak. Gyermekpornográfképnek minősül az is, amikor a készítő fedet­len testrészekkel ábrázolja a ki­csiket.

A bíróság a 16, illetve 9 év fegyházbüntetés mellett mindkét vádlottat végleg eltiltotta minden, gyermekekkel kapcsolatos foglalkozástól. A bíróság az elsőrendű vádlott szülői felügyeleti jogát megszüntette, a másodrendű vádlottat ugyanakkor felmentette egyrendbeli gyermekpornográfia vádja alól.

Az ügyészség az elsőrendű vádlott esetében 3 nap gondolkodási időt kért a jogorvoslat bejelentésére, a másodrendű esetében azonban fellebbezett a bűnösség kimondásáért, illetve hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabásáért. A védők felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek, így az elsőfokú döntés nem jogerős.

A bíróság fenntartotta az elsőrendű vádlott letartóztatását, és csütörtökön letartóztatta a másodrendű vádlottat szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye miatt.