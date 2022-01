Halálos kimenetelű baleset történt kedd kora este az 58-as főút pécsudvardi elágazásánál, amelyről lapunk is beszámolt. Az egyik szemtanút sikerült elérnünk szerda délelőtt, aki lapunknak elmesélte, hogy ő személy szerint mit látott a tragikus balesetből - írja a bama.hu.

– A kereszteződésnél voltam autómmal, mikor Pécs felől érkezett egy személyautó, ami a pécsudvardi fordulónál kanyarodott volna le a főútról. Ekkor érkezett egy másik jármű Siklós irányából, amely frontálisan beleszállt a kanyarodó kocsiba – mondta egy férfi, a Baranyai hírportálnak, aki azt kérte, hogy nevét ne közöljék.

Azt mondja, negyven éve vezet, látott már több balesetet, volt, amelynek elszenvedője volt, de ilyen szörnyű karambolt még nem látott. Az ütközéstől a kanyarodó autó kivágódott a szántásba, az egyik utas kirepült a kocsiból, míg a sofőr beszorult az összeroncsolódott járműbe. A másik autó a főúton állt meg, keresztbe fordulva.

Szörnyű látvány volt, még most is előttem vannak a megrázó képek. Nehéz feldolgozni, amit ott láttam

– emlékezett vissza a keddi tragikus történetre a férfi.

Felkavaró látvány: gyakorlatilag semmi nem maradt az autóból Forrás: Laufer László / bama.hu

A balesetet látva rögtön kiszállt az autójából, hívta a mentőket, tűzoltókat, rendőröket. Más autósok is megálltak, ők is próbáltak segíteni. Abban a kocsiban, amely az úton állt keresztbe fordulva, hárman ültek, a sofőrnek vérzett a feje, az egyik utasnak nagy fájdalmai voltak, sírt. A balesethez hamar megérkezett a segítség, mentők, tűzoltók, rendőrök. A szemtanúkat a rendőrök a helyszínen meghallgatták, úgy tudjuk, arról is kérdezték őket, hogy a két kocsi használta-e a lámpát. Mint a szemtanú elárulta: igen, mindketten használták.

Az Országos Mentőszolgálat sajtóosztálya a portál megkeresésére elmondta, hogy a helyszínre több mentőegységet küldtek.

A baleset következtében öten sérültek meg, közülük ketten (egy férfi és egy nő) olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették, továbbá két nőt és egy férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Szerda délután az egyik baranyai borászat, a Jackfall Bormanufaktúra egy bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, azt írták, hogy kedd este a tragikus balesetben a borászat két vezetője hunyt el.