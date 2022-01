Rossz hírű, erőszakos fiúval jött össze egy piliscsévi család lánya, Nikoletta. A nevelőszülők, bár hiába nem nézték jó szemmel, hogy a lány 2019 tavaszán közel került az akkor huszonéves fiúhoz, akit lopás és magánlaksértés miatt is köröztek, sokat nem tehettek, az akkor már nagykorú, 18 éves lány egy óbudai, romos, bontásra ítélt házba költözött be szerelmével. Kapcsolatuk lassan romlani kezdett, gyakran veszekedtek, és meg is verte a férfi Nikolettát.

A bírósági iratok szerint egy szeptemberi reggelen Sz. Tamás a vita hevében összeverte a lányt. Az ütések miatt Nikoletta magatehetetlenül esett össze, ezt kihasználva a férfi fojtogatni kezdte a lányt, aki életét vesztette.

Sz. Tamás a holttestet meztelenre vetkőztette, majd elhagyta a házat. Nikolettára napokkal később talált rá egy kertész.

A gyilkos azonban hamar lebukott, még a holttest megtalálása előtt igazoltatták, akkor pedig hamis adatokat adott meg. Korábbi ügye miatt a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították, innen a gyilkosság után Budapestre vitték, hogy kihallgathassák - írja a Bors.

Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja a férfit, a következő, jövő heti tárgyaláson tanúkat hallgatnak meg az ügyben.