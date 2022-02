B. Katalin sorsa még kérdéses. Könnyen lehet, hogy az olasz igazságügyi szakértők elmebeteggé nyilvánítják, és börtön helyett kényszergyógykezelésre ítélik. Mint ismert, még 2021 őszén a magyar bíróság az apánál helyezte el kétéves gyermeküket, Alexet. Az egykori pornószínésznő ezt nem fogadta el, és ahelyett, hogy a kisfiút azonnal átadta volna Juhász Norbertnek, a gyereket Olaszországba vitte, ahol aztán több késszúrással megölte, majd a holttestet egy élelmiszer-áruház pénztári futószalagjára fektette. A gyilkossá vált anyát hamar őrizetbe vették, az ügyet pedig az olasz hatóságok vizsgálják. Katalin hetente egy-két alkalommal hazatelefonálhat a nyugdíjas, súlyosan beteg édesanyjának.

Erzsike néni a kis Alex játékait mutatja Fotó: Végh István/Bors

- Kati kedélyállapota semennyit sem javult, de persze semmi oka nincs is a jókedvre. Arról nem hajlandó beszélni, hogy a néhány hete elvégzett igazságügyi elmeorvosi vizsgálat milyen eredménnyel zárult, de azt hiszem, én anélkül is tudom, hogy a lányom nem egészséges. Már itthon is többször vizsgálták, és volt, hogy azt állapították meg, hogy nem normális – mondta a Borsnak Erzsike, aki bár megbocsátani nem képes gyermekének, mégis aggódik érte.

- Hiszem, hogy nem teljesen tudatosan követte el a szörnyű tettét. Én nem lehetek mellette, hiszen Olaszország nagyon messze van, de ahogy tudom, igyekszem benne tartani a lelket. Egy kicsit neheztelek az olasz börtönre, mert megtudtam, hogy a lányomat zaklatják a rabtársai, az őrök pedig semmit nem tesznek ellene – magyarázta az asszony, és hozzátette: bármit is követett el Katalin, neki is vannak emberi jogai.

A nagymama örökké gyászolni fog Fotó: Végh István/Bors

- Tudjuk, hogy a világ bármely pontján kipécézik a rácsok mögött a gyerekgyilkosokat, de a lányom ügyében még nem született jogerős ítélet. Igenis, kijárna neki, hogy emberhez méltó körülmények között, akár elkülönítve őrizzék. A büntetés sem a többi őrizetes feladata. Katit most a nőiességében is megalázzák, ő pedig már ezerszer megbánta, amit elkövetett. Mentsége talán nincs, de azt nem szeretném, ha baja esne. Neki most nyugalomra van szüksége, és azzal senki sem hozza vissza az unokámat, ha Katit megverik, rosszabb esetben megölik – fejezte be Erzsike.