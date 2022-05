Egy tompai férfi és az édesapja házilag barkácsoltak egy villanymotorral ellátott körfűrész gépet, amit rendszeresen használtak fa- és téglavágásra a férfi tanyájának felújításán. A flexgép egy varrógépvázra épült, azonban a fűrésztárcsát és az ékszíjhajtást védőburkolattal, valamint újraindítás elleni védelemmel nem látták el. A törékeny fűrésztárcsa ráadásul alkalmatlan volt építőipari anyagok vágására, mivel ha beszorult, könnyen „berobbanhatott”.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Tavaly december 14-én délelőtt az idősebb férfi elment a tanyára, hogy a magával vitt téglákat a közösen készített flexgéppel felvágja.

Téglavágás közben azonban a gép vágókorongja eltört és annak egy darabja az apa orrnyerge és homloka közé, másik része pedig a mellkasába fúródott. Olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Az édesapa halálát az okozta, hogy a fia a még szabványos gyári kivitelben is a veszélyes gépek körébe tartozó asztali fűrészgép készítése és üzemeltetése során nem tartotta be a szakmai és munkabiztonsági előírásokat – írja az ügyészség, amely most a fiatalabb férfit halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni – írja a Bors.