Előreláthatóan még napokig tűzőrséget tartanak a Jávorkút közelében szombaton hajnalban eloltott erdőtűz közelében, hogy megakadályozzák a lángok újabb fellobbanását - írja a boon.hu.

Sok az odvas- és holtfa, amely még most is izzik, egy-egy lábon álló fatörzs bármikor kiborulhat, ezért továbbra is azt kérik a kirándulóktól, hogy kerüljék el az érintett erdőterületet. A turistautakat ugyanis sehol nem zárták le.

Egyelőre nem tisztázott, mi okozta pénteken Jávorkút közelében az erdőtüzet. A lángoknak bükkösök, új telepítésű erdők, továbbá 100-120 éves faállományok estek áldozatául mintegy 65 hektáron, emellett néhány hektár erdei- valamint lucfenyő is komoly károkat szenvedett. A kárfelmérés még tart, pontos adatokat későbbre ígért a területet kezelő ÉSZAKERDŐ Zrt., amelynek vezérigazgatója, Zay Adorján tegnap kiadott közleményében a tűzoltók mellett az oltásban segédkező önkéntesek munkáját is megköszönte.

Forrás: Ádám János / boon.hu



Nem mondták vissza az előfoglalást

A tűzesethez legközelebb, mintegy másfél kilométerre található Jávorkúti Panzió vendégei nem voltak közvetlen veszélyben, az oltás idejére sem telepítették ki őket a szállásaikról – tudtuk meg Marton Kinga ügyvezető tulajdonostól. Természetese akadtak, akik megijedtek a hírektől és elmentek, de nem uralkodott el pánikhangulat.

Sőt volt, aki csatlakozott az oltani induló önkéntesekhez, akik közel százan voltak a környékről, Ómassáról, Répáshutáról és Csipkéskútról.

„Ha nem jön szombat hajnalban az eső, talán most is oltanánk” – mondta azért nem kis megkönnyebbüléssel a hangjában. A közösségi oldalukra is kitett egy esős videót, hogy minden aggódónak jelezze: náluk minden rendben van.

Az előfoglalással érkező vendégek ugyanis érdeklődtek, hogy a tűzeset után mi a helyzet, de nem mondtak vissza egyetlen foglalást sem.

„A leégett táj persze nagyon csúnya” – tette hozzá, de

a kirándulók azóta sem kerülik el a Bükk-fennsíkot, ami kedvelt kirándulóhely. A katasztrófaturizmus jeleit azonban Jávorkúton nem tapasztalni.

Vörös kód A mostanihoz hasonló kiterjedésű erdőtűz legutóbb 2012 márciusában történt. Akkor a Bükk-fennsík egy másik területén, Nagymezőn 50 hektár védett, míg közel 20 hektár fokozottan védett területen égett a növényzet.