A 31 éves férfi múlt hét szerdán támadta meg gyalogosan közlekedő volt élettársát. Először pénzt követelt tőle, és azzal fenyegette, hogy megveri, majd amikor ezzel nem ért el eredményt, megragadta a sértettnél lévő táskát, az abban található pénztárcából kivette a bankjegyeket, és elmenekült a helyszínről.

A történtek miatt a Füzesabonyi Rendőrkapitányság rablás bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást ellene. A férfi megpróbált elrejtőzni a rendőrök elől, de kedd hajnalban elkapták,

Nem sokkal később kiderült, hogy nem ez az egy bűncselekmény van a rovásán.

A férfi ugyanis már a rablás elkövetése előtt is szerepelt a rendőrség Top 50-es listáján, mivel az előző hónapokban több vagyon elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt körözést és elfogatóparancsot adtak ki ellene. Ezenkívül az is kiderült róla, hogy

Az egri törvényszék egyszer már el is ítélte garázdaság miatt.

A férfi azonban az ítélet után elszökött, és nem kezdte meg büntetése letöltését. Most viszont a rendőrök a büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, és hűvösre tették, valamint a többi bűncselekmény gyanújával kapcsolatban is kihallgatták a kompolti férfit – közölte a rendőrség, miközben egy videót is közzétett a férfi kedd hajnali elfogásáról.