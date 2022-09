Előbb verekedtek, majd az egyikőjük előkapta a sniccert, amivel felvágta a másik férfi mellkasát. Az áldozat életét az orvosok mentették meg. A támadó ügyét most zárta le a rendőrség. A férfi azt mondta, többen támadtak rá és ha most is ez történne, újra szúrna a sniccerrel - derül ki a Tények riportjából.