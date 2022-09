Sajnálom azt a lelki és a testi fájdalmat, amit a tanárnőnek okoztam. Sajnálom azokat, akiknek traumát okoztam a bűncselekménnyel és akiknek részt kellett venniük az eljárásban miattam. Kívánom, hogy fel tudják dolgozni a történteket (...). Bánom amit tettem. Bűncselekményt követtem el és ezért bűnhődnöm kell

- mondta az utolsó szó jogán hétfőn a Győri Törvényszéke a diák, aki majdnem halálra késelte tanárát - írja a kisalföld.hu.

H. András, az egykori jedlikes diák két és fél éve jár a tárgyalásokra, mert 2019. december 5-én, az akkor 17 éves fiú fizika órán huszonhat osztálytársa előtt többször megszúrta tanárnőjét, mert az 3-ast adott neki. A matematika- és fizika szakos pedagógus életveszélyes sérülést szenvedett.

A diák amióta bűnügyi felügyelet alatt áll, próbálja az életét folytatni. Tanul, előrehozott érettségit tett több tárgyból, mert szeretne továbbtanulni egyetemen. Minden vágya, hogy mérnök-informatikus legyen. Terápiára jár, több szakember is vizsgálta, mint mondta azért, hogy a benne lévő különbségeket fel tudja ismerni és tudja kezelni, hogy még egyszer hasonló dolog se fordulhasson elő.

A hétfői tárgyaláson dr. Takács Róbert ügyész közel három órás perbeszédében az ügy minden egyes részletére kitért. A vádhatóság szerint H. András meg akarta ölni a tanárát, csak a két osztálytárson -Bálinton és Ádámon - múlott, hogy nem végzett a nővel. Az iskola folyosóján lévő kamera rögzítette a közvéleményt is megrázó eseményt.

A vádlott ugyan sosem mondta, hogy ölni akar, de akkor miért használt kést, ami az élet kioltására alkalmas?

- tette fel a kérdést az ügyész. A szakvéleményekből kiderült, hogy a tanárnőt három szúrás érte: egy a lapockáján, ami a tüdejét is elérte, ezért vérmellett és légmellett kapott, a másik két szúrás a nyakra és a mellkasra irányult, de sértett védekezett és a karját szúrta meg a bicska.

H. András először levélben, majd a tárgyaláson személyesen is bocsánatot kért súlyos tettéért. A tanárnő azt mondta megpróbál megbocsátani, de ehhez idő kell.

A pedagógus szerint a súlyos büntetés nem teszi semmissé a történteket, ezért nem kívánja, hogy börtönbe kerüljön egykori diákja, mert fél, hogy elkallódik. Szeretné ha rendbe jönne András és ahhoz nem büntetésre, hanem segítségre van szüksége. Egy dolgot sajnál, hogy a szörnyűséget a többi osztálytársnak is végig kellett néznie.

Az ügyész szerint a jó tanuló András maximalista önmagával, szorongott a teljesítménykényszere miatt. Számára és szülei számára is elképzelhetetlen volt, hogy négyesnél rosszabb jegyet kapjon.

Több, eltérő szakértői vélemény is született. Végül a bíróság által elfogadott szerint a fiúnak nincsen elmebetegsége, csak nárcisztikus személyiségzavara, ez azonban nem korlátozta abban, hogy felismerje tettét és annak következményeit. Ezt korábbi vallomásai is alátámasztják, amiket később korrigált. Dr. Takács Róbert szerint H. András első vallomásaiból és a diáktársak vallomásaiból is az tűnik ki, hogy előre kitervelte: leszúrja tanárát. A fiú kijelentését nem vették komolyan, mert korábban is mondott már hasonlókat, emellett a tíz centiméter pengehosszúságú kését is mutogatta már nekik.

Nem lesz óra és dolgozat sem

- jelentette ki a késelő diák, az egyik óra végén pedig elajándékozta szeretett fülhallgatóját, azzal a kijelentéssel, hogy "neki arra már nem lesz szüksége". Az ominózus fizikaóra elején pedig azt mondta padtársának, hogy "megvan a terv".

Dr. Faragó Péter védőügyvéd szerint az átlagosnál magasabbak voltak a szülők elvárásai és ez okozhatta, hogy a tanuló rossz döntést hozott és elvetette a sulykot.

Nem akarta megölni tanárát és nem is tervelte ki a bűncselekményt, csak meg szerette volna leckéztetni, ahogyan azt sem tudta, hogy közfeladatot ellátó személyt bánt. A védelem szerint életveszélyt okozó testi sértésről van szó.

A törvényszék október 3-án hirdet ítéletet. A késelő diák kár 15 évet is kaphat, amit a fiatalkorúak börtönében kell letöltenie.