Agyonverte élettársát egy férfi Jobbágyiban. Úgy tudjuk, az áldozatra szomszédja talált rá a házban, a helyiek szerint több csontja is eltört. A gyilkos nem először verte meg brutálisan a nőt, augusztusban az áldozat maga beszélt arról a Tényeknek, hogy az akkori verésben hét bordája is eltört. A férfit őrizetbe vették, de aztán szabadon engedték, és most megölte az asszonyt.