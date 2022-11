A 24 éves palesztin férfi 26 külföldit szállított a német rendszámú kisbuszában az M5-ös autópályán, amikor lekapcsolták a zsaruk. Éppen meg akarták állítani a gyanús furgont, amikor a sofőr fék helyett a gázra taposott, és nagy iramban elhajtott - írja a Bors.

A rendőrök azonnal utánaszáguldottak, és közel egy órán és 30 kilométeren keresztül üldözték. Eközben a sofőr nem kímélte az autópályán haladókat, sem pedig az utasait, és hajmeresztő, életveszélyes módon rodeózott az úton: többször áttért a szembejövő sávba, egyszer például egy kamion előtt csupán két-három méterrel rántotta vissza a kormányt a saját sávjába.

Ez egészen addig ment, míg a férfi Maglódnál félre nem rántotta a kormányt egy földútra, ahol viszont azonnal el is akadt. Ez azonban nem zavarta: kipattant a kocsiból, és gyalog menekült tovább a földúton, hiába próbálták a zsaruk magyarul és angolul is felszólítani arra, hogy álljon meg. Ehelyett viszont inkább előkapta gáz-riasztó fegyverét, és egy méterről annak a rendőrnek az arca felé lőtt vele, aki a leghamarabb utolérte.

Szerencsére senki nem sérült súlyosan, a rendőr a kezével igyekezett hárítani a lövést, a fülét azonban eltalálta, ami bár vérzett, 8 napon belül gyógyuló sérülés volt.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A menekülő csempész viszont ekkor sem adta fel, ugyanis a következő rendőrt, aki utolérte és elvette a fegyverét, paprikasprével fújta le. Ennek ellenére végül elfogták, a zsebeiben pedig még egy tíz centis pengehosszú bicskát is találtak.

Azóta gyanúsítottként is kihallgatták, aki a hátrahagyott furgonban talált 26 - magát szír állampolgárnak valló - ember ellenére is nemhogy nem ismerte be a bűnösségét, de még panasszal is élt a gyanúsítás ellen.

A férfi ellen most több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés miatt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság folytat nyomozást, amely ügyben elrendelték letartóztatását.