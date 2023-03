Gyomorforgató videót osztottak meg az egyik közösségi oldalon még a múlt hétvégén, amelyet Székesfehérváron, egy palotavárosi panelház tizedik emeletén rögzítettek. A felvétel főszereplője tétova léptekkel érkezett meg az emelet folyosójára, majd közelebb ment az egyik lakáshoz, amelynek aztán levizelte az ajtaját – írja a feol.hu.

Ezt követően átment egy másik lakás ajtajához, majd a lábtörlőről elvett egy jó állapotú cipőt. A lopás után visszasétált a lifthez, és távozott.

„Lopás már sajnos többször is előfordult a lépcsőházunkban, de olyat, hogy valaki egyszerűen levizeli az ajtót, itt a tizediken, még nem tapasztaltunk” – mondta a lap érdeklődésére az ellopott cipő gazdája, aki szerint a „drogosok” sokszor bejutnak a lépcsőházba. Továbbá elárulta, hogy a kábult betolakodók néha még a lakásokba is benyitogatnak. A felháborodott lakó szerint szükség lenne a lépcsőházban több ponton kirakni kamerákat, ám sajnos a közös képviselő maximum egy papírt ragaszt ki a liftbe, amin arra kéri a lakókat, hogy idegeneket ne engedjenek be az épületbe.

A lakó szerint már bicikli is tűnt el az épületből, pedig az egy zárt helyiségben volt, cipőkből viszont többet is lenyúltak ismeretlenek.

A portál olvasója azt mondta: az ő szomszédjai hozzájárultak a kamera felszereléséhez a tizediken, hiszen közös érdekük a nyugalom, a rend fenntartása és a cikk elején bemutatott „úriemberek” elleni védekezés. Egyébként a kamera eleve úgy lett beállítva, hogy azon a bejárati ajtók nem látszanak, csak a lépcsőház utcára néző üvegablakai és a folyosó.