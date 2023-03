A fiút kórházba szállították, ahol napokkal később meghalt.

Kitti, a gyászoló édesanya egy héttel a tragédia után elmondta, hogy a késeléssel gyanúsított fiú és családja sem kért bocsánatot, nem kérdezték meg, tehetnek-e bármit is értük. Most viszont a család a jogi képviselőjükön keresztül üzent a gyászolóknak - derül ki a Bors cikkéből.

Andorfer Miklós ügyvéd a média képviselőihez közleményt juttatott el, amely szerint nincs ok annak feltételezésére, hogy a konfliktusban szerepet játszott Martin etnikai hovatartozása. Ezt azért tartotta fontosnak megjegyezni, mert a közösségi médiát elárasztották az ilyen hangvételű üzenetek.

„A gyanúsított családja is megdöbbenve áll a történtek előtt. Számukra is mélységes tragédia, ami történt. Keresik a választ, a magyarázatot arra, hogyan alakulhatott ki néhány perc alatt olyan szituáció a fiatalok között, aminek a végső eredménye érthetetlen, értelmetlen, és visszafordíthatatlan veszteség, Martin halála lett” – áll többek között a levélben, amelyben a gyanúsított családja az együttérzését is kifejezi a gyászolóknak.

A gyanúsított egyelőre nem találkozhatott a családtagjaival, jelenleg egyedül velem tart kapcsolatot

– mondta a jogász, majd kifejtette, hogy az általa képviselt család biztonsági okokból nem személyesen vette fel a kapcsolatot Martin szeretteivel. Tartanak ugyanis attól, hogy a gyászolók rosszul reagálnának a közeledésükre.

A Bors felhívta telefonon Kittit, az elhunyt Martin édesanyját is.

– Eljutott önhöz a V. család közleménye? – Nem. – Kíváncsi a benne foglaltakra? Felolvassam? – Igen!

Az édesanya rövid ideig csak csendben gondolkodott. A kérdésre, szeretne-e valamit válaszolni Zsolt szeretteinek, ezt mondta:

Nem tudom, mit mondhatnék. Jobb, ha inkább hallgatok.

Kitti a közvetett megkeresést nem tekinti bocsánatkérésnek. Egyelőre nem tudja, mikor temetheti el a gyermekét.

Egyre rosszabbul vagyunk. A gyászunk csak nehezedik

– fejezte be az édesanya.