„Nem is tudom mit írhatnék. Óriási veszteség ez nekünk. Ők így döntöttek és ezt én tiszteletben tartom és ugyanezt kérném mindenki mástól is” – írja Facebook-posztjában az a fiatalember, Kollár Bálint, akinek a szülei a közelmúltban néhány nap különbséggel – a hivatalos megállapítások szerint – önkezükkel vetettek véget életüknek. Így folytatja: „Rengetegen ismerték és szerették őket. Mindenki mosolygós, kedves, segítőkész embernek írta le szüleimet. Nehéz, küzdelmes életük volt, de sosem felejtem, milyen gyermekkort biztosítottak nekünk az életük árán is. Mert bizony az is előfordult, hogy éjt nappallá téve dolgoztak. Értünk. Hihetetlen mennyien szerették őket, és felfoghatatlan, mennyien próbáltak segíteni ezekben a nehéz időkben. Magam több mint 15 éve nem Miskolcon élek életvitelszerűen, mégis mindig visszahúz a szívem és vissza is fog. Ez nemcsak a környék varázsának köszönhető, hanem az embereknek, akik itt körülvesznek.

Nagyon sok erőt ad, mennyien álltak, állnak mellettünk. Köszönöm szépen a segítséget a barátoknak és ismeretleneknel is.”

„Aki szerette őket, gyújtson értük egy mécsest és őrizze meg az emléküket, a mindig mosolygós arcukat! A temetésük szűk családi körben lesz megtartva, mert szerették ugyan a nagy felhajtást, de inkább résztvevőként, mint főszereplőként. Köszönöm hogy végigolvasták.! Nyugodjanak békében - idézi a boon.hu.

Kettős tragédia történt

A 69 éves hölgy múlt szerda délelőtt indult el otthonról, de haza nem érkezett meg. Az iratai nála voltak, de mobiltelefonját nem vitte magával. A közösségi médiában széles körű kampány indult az eltűnt asszony felkutatására, a rendőrség kutató munkájába a mentőkutyás Lehoczki László is aktívan bekapcsolódott.

A családi tragédia első felvonására mégis vasárnap derült fény, az eltűnt asszony férje aznap virradóra önkezével vetett véget az életének: felakasztotta magát otthonukban. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálta az ügyet, azaz megállapították, hogy kizárt az idegenkezűség.

Az eltűnt nő utáni kutatás folytatódott és kedden tragikus eredménnyel végződött. Az eltűnt hölgy holttestére bukkantak a lillafüredi út mentén, a Molnár-szikla alatti bozótos területen. A vizsgálat szerint halálában az idegenkezűség kizárt.