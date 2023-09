Sokan nem tartották be a követési távolságot, többen is világítás nélkül autóztak, ami az esős időben különösen veszélyes, voltak, akik nem használták az indexet, erőszakosan váltottak sávot, vagy hirtelen álltak meg. Az esős idő indokolta volna a sebességcsökkentést is. Ha jobban figyelnek az autósok, el lehetett volna kerülni az ütközést.