Akkorát keringőzött egy autó az M3-as autópályán, hogy az bármelyik profi táncosnak is dicséretére válna. A sztráda sónedves volt, ugyanis előtte túrták el a havat és szórták be az utat a hókotrók, a kocsin pedig minden bizonnyal nyári gumi volt – fűzte a videóhoz a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A hétfőn közzétett felvételen látható, hogy a járgány előbb nekicsúszott a szalagkorlátnak, majd visszapattant róla, a sofőr pedig teljesen elvesztette uralmát autója felett. Újra nekicsapódott orral az elválasztó elemnek, majd egy gyönyörű 180 fokos fordulattal koronázta meg a mutatványt.

Többen is megálltak az összetört kocsi mellett, vezetője azonban nem jött zavarba, és félreparkolt az út szélére. A szalagkorlát is megsérült, de azt már nem jelentette senkinek, ezzel a többi sofőr biztonságát is veszélyeztette.