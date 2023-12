Több mint 15-ször szúrhatta mellkason, nyakon és arcon G.w.M volt feleségének unokaöccsét az 30 éves férfi, akit vasárnap letartóztattak. Gyálon élő nagyszülei udvarán végzett barátjával egy elszámolási vita után, majd egy lomokkal teli disznóólba rejtette a holttestet. Itt találták meg a rendőrök a korábban eltűnt áldozatot. A gyilkos, aki ellen több elfogatóparancs is érvényben volt, a bíróságon búcsúzott el feleségétől és babakocsiban lévő gyerekétől.

Az ügyészség szerint a brutális gyilkossággal gyanúsított férfi nagyszülei élnek a házban. Úgy tudjuk 80 év körüli nagymamája épp otthon is volt, amikor unokája az udvarán végzett áldozatával. Korábban barátok voltak, de összevesztek a pénz miatt.

– Mi ketten nagyon közel állunk egymáshoz, olyan, mintha a vér szerinti testvérem, a legjobb barátom lenne. Itt lakott a közelünkben. Nagyon el vagyunk keseredve, nem tudom, mit tehetnénk, és azt sem tudom, mi történhetett vele. Az előjelek sajnos nagyon aggasztóak, de ő egy nagyon jó gyerek volt, soha nem keveredett bele semmilyen ügybe. Sajnos azt is tudom, hogy eltűnésekor nagyobb mennyiségű készpénz, és egy értékes óra is volt nála. Most épp a rendőrségre tartok, velük is meg kell beszélnem, hogy mit mondhatok, ugyanis nyomozás folyik az ügyben. Csak reménykedni tudok – nyilatkozta könnyek között a Borsnak Melanie, még akkor, amikor abban bíztak élve találják meg a rokonát .