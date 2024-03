Szigorúan tilos a járművek alá menni, alattuk átbújni, illetve azok tetejére felmászni! Már önmagában az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. A villamos felsővezeték megközelítése is életveszélyes, 2 méteres távolságon belül halálos áramütést is okozhat.