Megtörtént az első járműlefoglalás gyorshajtás miatt Ausztriában – írta meg az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató közlése alapján a Világgazdaság.

Még az év elején volt friss a hír, hogy

az extrém gyorshajtók idén március 1-jétől elveszíthetik autójukat Ausztriában. Ugyanis az osztrák állam úgy döntött, hogy az elkobzás és az elárverezés szankcióját fogja alkalmazni meggondolatlan és veszélyes gyorshajtás esetén,

ez, lakott területen a megengedetthez képest legalább 60 kilométer/óra, nem lakott területen pedig 70 kilométer/órás sebességtúllépést jelent.

A frissen bevezetett szabály úgy szól, hogy amennyiben az adott elkövetőt ismételten gyorshajtáson érik, a járművét véglegesen elkobozhatják, majd végül elárverezhetik.

A gyakorlatban pedig ez úgy működik, hogy amennyiben a sebességhatárt lakott területen több mint 80 kilométer/órával, lakott területen kívül pedig több mint 90 kilométer/órával lépik túl, a hatóságok rögtön az első alkalommal kezdeményezhetik az elkobzási eljárás megindítását.

Tényleg lefoglalják az autókat gyorshajtásnál Ausztriában

A szabályozás életbe is lépett, a rendőrség pedig be is váltotta a fenyegetést.

Az első gyorshajtáson ért sofőrt Bécsben kapcsolták le a hétvégén éjszaka: 114 kilométer/órás sebességgel száguldott az osztrák főváros VIII. kerületében, Josefstadtban,

miközben ezzel több mint 60 kilométer/órás sebességtúllépést követett el.

A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr súlyosan veszélyeztette a közlekedés biztonságát azzal, hogy más autókat agresszívan közelített meg és hirtelen sávot is váltott. A helyi szóvivő magáról a gyorshajtóról annyit közölt, hogy egy nagy teljesítményű járművet vezetett, 28 éves és a vezetői engedélyét is le kellett adnia. Sőt, közlekedési szabálysértés miatt vádat is emeltek ellene.

Az osztrák média arról is ír, hogy nem a bécsi az egyetlen eset, amelyben a hatóságok éltek a járművek lefoglalásával, ugyanis két másik tartományban is történt ilyen március első napjaiban: kétszer Tirolban és egyszer Karintiában.

A belügyminisztérium azonban egyelőre összesített adatokkal nem tudott szolgálni, az első hivatalos statisztikát március közepére ígérték.