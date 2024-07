Siófokon a Zamárdi utcai bevásárlóközpontból ki autóval, ki pedig gyalog indul haza, de ha mód van rá, elkerülik a legközelebbi gyalogos vasúti átjárót, mert több baleset is történt már ott. Legutóbb szerdán, július 24-én gázolt itt a vonat - írja a Bors.

A Balaton parti településen az a hír járja, hogy egy fiatal doktornőt ütött el a vonat - úgy tudni, baleset történt, és nem öngyilkosság volt. A Nagykanizsáról Budapestre felé tartó Tópart Intercity gázolta el a nőt hajnal 5 óra 14-perckor. Úgy tudni, nem öngyilkosság történt, hanem baleset.

A városban mindenki tudja: aki ebben az átjáróban nem figyel, az életével játszik. Ez a sínpár köti össze a siófoki vasútállomást a balatonszéplakival, a helyiek szinte már meg sem lepődnek, amikor ennél az átjárónál történik baleset.

Itt történt a tragédia

Forrás: Google Maps

Az egyik siófoki nyilvános Facebook-csoportban a gázolás után megjelentek a gyászoló bejegyzések. Egy névtelen posztoló búcsúzott az áldozattól elsőként, aki hajnalban hallotta a vonatgázolást.

Reggel a vonat dudálására és kerekeinek a csikorgására lettem figyelmes. Éreztem, hogy tragédia történt, és így is lett! Egy hölgyet halálra gázolt a vonat Siófokon. Nyugodjék békében

– írta.

"A legtöbb baj ennél az átjárónál van! Sokszor történik itt gázolás, és a következő, város felé eső átjáróban is. Nekünk, itt élőknek ez szörnyű tragédia. Én is itt járok át a partra menet… Borzasztó látni a fehér fertőtlenítőt a balesetek után, aztán a virágot, mécsest minden évben. Ismerősünket is elgázolta már ott a vonat, és egy diákot is…

- fogalmazott egy hölgy.

A helyiek úgy tudják, hogy egy fiatal doktornőt gázolt el a vonat.

Ez olyan értelmetlen halál! Most egy fiatal orvos halt meg futás közben. A fülében fülhallgató volt, de nem biztos, hogy zenét hallgatott

- írta egy hozzászóló.