Kiadta a kormány a közúti járművezetők és közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának jogszabály-módosítását. Az új rendszer szeptember 1-jén lép életbe és nagyon sok változást hoz a középiskolásoknak szóló tanfolyamok és a vizsgáztatás területén. A programon keresztül a középiskolások ingyenesen szerezhetnek jogosítványt.

Az Orbán-kormány tavasszal jelentette be, hogy a középiskolások számára ingyenes lesz a jogosítványszerzés Magyarországon. Később annyival módosították ezt a bejelentést, hogy először csak egy próbaidőszak indul, szűk körben, hogy kiderüljön, képesek-e folyamatosan biztosítani a fiatalok oktatását és vizsgáztatását.

A most elfogadott módosítások sok részletet rendeznek a programmal kapcsolatban. A legfontosabb, hogy

szeptember 1-jétől középiskolai tananyagként lehet a B kategóriás járművezetői ismereteket tanulni

– írta meg a Portfolio. A tanfolyam távoktatás keretében valósul meg, az állam által kiadott digitális tananyagokkal.

A KRESZ-vizsgát is online kell majd letenni. A technikai feltételeket az oktatáshoz és a vizsgához a középiskoláknak kell majd biztosítaniuk.

A jogszabály kiterjed a közlekedési alapismeretek tanfolyami és vizsgadíjához nyújtott támogatásokra is. Az új szabályok szerint támogatást vehetnek igénybe azok a középiskolás járművezetők, akik egészségi állapotuk, nemzetiségi nyelvi igényeik vagy hallássérülésük miatt nem tudnak részt venni az online képzéseken és vizsgákon. A támogatás mértéke legfeljebb 50 ezer forint lehet, ami tartalmazza a tanfolyam és a vizsgák díját is - idézi a cikket a Magyar Nemzet.

Az új jogszabályok szerint az adminisztratív feladatokat, a jelentkezést és a tananyagokhoz való hozzáférést is az iskoláknak kell megoldaniuk. Az új rendszer a diákok orvosi adataihoz is hozzáfér, valamint az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítását is nyomon követi.

A jogosítvány megszerzésének rendszerét a középiskolák fenntartói ellenőrizhetik.