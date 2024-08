A vasúttársaság jelezte, az agresszív utasok gyakran nem állnak meg a verbális erőszaknál, hanem lökdösik, megütik, megrúgják vagy késsel megsebesítik a kalauzokat.

A legtöbb eset májusban volt, tizenegyszer bántalmaztak ellenőröket a vonatokon. A kimutatás szerint a Budapest-Vác-Szob vonalon fordult elő legtöbbször, hogy jegyvizsgálóra támadtak, ezen a szakaszon kilenc incidens történt. Hozzátették, az esetek több mint fele Pest vármegyében történt ebben az évben.

Azt írták, a MÁV-VOLÁN-csoport munkatársai ellen elkövetett erőszakot elítélik, és minden esetben rendőrségi feljelentést tesznek.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a jegyvizsgálók, az autóbuszvezetők, a mozdonyvezetők, a HÉV-járművezetők és a rendészek is közfeladatot ellátó személyek, tettleges bántalmazásuk bűncselekménynek számít.

A tapasztalatok azt mutatják, legtöbbször az utazási jogosultságok ellenőrzésekor alakulnak ki konfliktusok, amikor az utazni szándékozó személynek nincs menetjegye vagy nem a megfelelő menetjeggyel rendelkezik, és azt a helyszínen sem kívánja megvásárolni.

Közleményükben azt írják, a MÁV-START az elmúlt években 169 testkamerát szerzett be, azok felvételeit az eljárásokban is felhasználják. Hozzátették, a KISS és FLIRT motorvonatokban már beépített kamerarendszer van, a többi szerelvényre pedig folyamatosan szerelik fel a szerkezeteket. A Volánbusz járművek többségén is van fedélzeti kamera, illetve az állomásokon is működnek ilyen eszközök.

Borítókép: illusztráció