Viszont van egy súlyos tévhit az adományozás ezen részéről, ugyanis sokan azt hiszik, hogy ha egy általuk kiválasztott szervezetnek akarjuk elküldeni a betétdíj árát, akkor is a jótékonyság menüpontra kell nyomni, de ez nem így van. A Promotions.hu felhívja a figyelmet arra, hogy ebben az esetben is a banki utalás opciót kell kiválasztani, majd be kell olvasni azt a QR-kódot, amit a támogatni kívánt szervezet közzétett a hivatalos honlapján vagy a közösségi oldalán – idézi az Origo.

Nagyon fontos, hogy csak olyan QR-kódot olvassunk be, amit maga a szervezet tett közzé, mert pontosan ilyen formában találták ki az újfajta REpont-csalást, amivel a csalók hamis kódokkal akarják megszerezni az emberek pénzét.