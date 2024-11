A 19 éves, nyíregyházi Sz. Bernadettet több tucat szúrással ölték meg még 2009 februárjában Hollandiában, Amszterdam Piroslámpás negyedében. A helyi rendőrség most újra elővette a magyar szexmunkás 15 évvel ezelőtti meggyilkolásának aktáit, és remélik, hogy hologram segítségével sikerül megoldani a nyomozást.

A holland rendőrség honlapján ismét felhívta a figyelmet az esetre, mert szerintük vannak, akik többet tudhatnak a lány haláláról.

Végső, utolsó kísérletnek nevezte a hatóság a hologramos megoldást.

A fiatal áldozat életnagyságú hologramja jelenik meg ugyanis a negyed egy épületének ablakában, a lány pedig így „saját maga” kér segítséget gyilkosa kézre kerítésében.

„Igyekszünk arcot adni az áldozatoknak az ilyen esetekben, hogy a bejelentők tudják, kiért tesznek valamit. A hologram viszont egy új megoldás” – mondta Anne Dreijer-Heemskerk, a megoldatlan ügyek egyik nyomozója.

A rendőrség a hologram kidolgozása előtt természetesen felvette a kapcsolatot az áldozat családjával is.

Emellett videókat is megjelenítenek a gyilkosság helyszínéről, de a környéken plakátokat is kihelyeztek, és szórólapokat osztogatnak. Sőt 30 ezer eurós nyomravezetői díjat is kitűztek.

A rendőrség oldalán arra is kitért, hogy

Betty 18 évesen kezdett el szexmunkásként dolgozni a Piroslámpás negyedben, egészen fia születéséig. Bár terhesen is dolgozott, a szülés után tartott egy rövid szünetet. Nem sokkal később azonban visszament dolgozni. Három hónappal a szülés után pedig halálra késelték. Kisfia egy holland nevelőcsaládba került.

A rendőrök akkor letartóztattak egy 46 éves férfit, de végül szabadon kellett engedniük, mert nem volt elegendő bizonyíték ellene - írja a TV2 tenyek.hu.