A HUMDA már több sikeres, nemzetközi elismeréseket bezsebelő közlekedésbiztonsági kampányt szervezett, az Ügynökség alapvető küldetése a közlekedésbiztonság színvonalának javítása. A szemléletformálási munkánk során már felhívtuk a figyelmet arra, hogy empátiával és együttműködéssel csökkenthető a közúti balesetek száma, sokat tettünk a hazai közlekedésbiztonsági helyzet és a közlekedési kultúra javítása érdekében, sőt kisgyermekeknek is készítettünk animációs kisfilmeket a szabályokról. Tapasztalataink szerint a sokkoló és meghökkentő reklámok rendkívül hatásosak, ezért is választottuk ezúttal is a figyelemfelhívás ezen formáját. A gyalogosok mellett természetesen a közlekedés minden résztvevőjének, az autósoknak, a motorosoknak, de a rollerrel vagy kerékpárral közlekedőknek is oda kell figyelniük minden esetben. Bízunk benne, hogy minél többen gondolkodnak el az üzeneteinken és biztonságosabbá tudjuk tenni hazánk gyalogátkelőhelyeit. Mindannyiunk felelőssége, hogy odafigyeljünk egymásra az utakon, hiszen minden pillanat számít