Brutális gyilkosság történt a fővárosban

A Budapesti Rendőr-Főkapitányságra hétfőn 4 óra után érkezett bejelentés arról, hogy egy erzsébetvárosi lakásban megszúrtak egy férfit – írja a police.hu.

A sérültön a mentők megpróbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni az életét – tették hozzá.

A rendőrség emberölés gyanúja miatt nyomoz – közölték.