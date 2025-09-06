58 perce
Jókai utcai házomlás: négy gyanúsított ellen emelhetnek vádat az ügyben
Befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében. A fővárosi nyomozók négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján szombaton.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást indított a Jókai utcai házomlás ügyében. Az eljárásban több mint 50 tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be – írták.
A tájékoztatás szerint négy embert gyanúsítottként hallgattak ki.
A szakvélemények megállapításai szerint:
- a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét;
- a műszaki vezető nem gondoskodott bontási tervről, továbbá a veszélyes terület lehatárolásáról;
- a generáltervező az építkezéshez - bontási tervet is tartalmazó - kivitelezési tervdokumentációt nem bocsátott az építtető rendelkezésére;
- továbbá a kivitelezőt terhelte a munkavédelmi intézkedések biztosításának kötelezettsége
– közölték.
A bűncselekmény elkövetését egyik gyanúsított sem ismerte be.
„Ez az épület megváltoztatta az életemet” – exkluzív interjút adott a Jókai utcai házomlásban lebénult balerinaTóth Nikit egy lakóház magasból lezuhanó elemei zúzták össze.
A nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre – zárul a rendőrségi közlemény.
A tragikus eset 2022. június 27-én délelőtt történt Budapesten. A főváros VI. kerületében leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala, ami magával sodort több erkélyt is. A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben sérültek, a legsúlyosabb sérült egy 26 éves balerina volt, aki koponyasérülést, gerincsérülést, belső sérüléseket szenvedett. Bár a nő túlélte a balesetet, élete valószínűleg teljesen megváltozik, ugyanis kerekesszékbe került.
