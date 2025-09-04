Kiderült, hogyan végzett áldozatával Budapesten az amerikai nő gyilkosa

A Budapesten megölt amerikai nő ügyében a BRFK befejezte a nyomozást – írja a Police.hu. Mint korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, Mackenzie Elizabeth Michalskit a bulinegyedben látták élve utoljára 2024. november 5-én, a szállására már nem érkezett meg. Feltételezett gyilkosát még tavaly novemberben vették őrizetbe.

Gyanús körülmények, ír gyilkos

A rendőrség most kifejtette: eltűnésének bejelentését követően azonnal keresni kezdték a nőt. Egyre több gyanús körülmény merült fel, amelyek arra utaltak, hogy a turistaként Magyarországra érkezett nő bűncselekmény áldozatává válhatott. A budapesti rendőrök két nappal később elfogtak egy akkor 37 éves ír állampolgárt, akit emberölés bűntett gyanújával vettek őrizetbe.

Kihallgatása során a férfi beismerte, hogy megölte a nőt, de azt állította, hogy véletlen baleset történt intim együttlétük közben.

Azt is megmutatta a rendőröknek, hogy a bőröndbe rejtett holttestet hol ásta el egy erdőben Szigliget közelében. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Életvédelmi Osztálya folytatott nyomozást.