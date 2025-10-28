október 28., kedd

Krimi

Végigaludta a pénztáros, hogy kifosszák a benzinkút kasszáját

A Monori Járási Ügyészség vádat emelt két férfival szemben, akik kifosztották egy benzinkút kasszáját, miközben a pénztáros mélyen aludt – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a két, többszörösen büntetett előéletű üllői férfi 2023. január 27-én éjfél körül érkezett az üllői benzinkútra. Tankolás után fizetni akartak, de az üzletben nem láttak senkit.

A vádlottak egy darabig várakoztak, majd körülnézve a helyiségben észrevették a mélyen alvó pénztárost.

Egyikük a nyitott pénztárgépekből csaknem másfél millió forintot kivett, majd távoztak.

Rövid idő múlva a vádlottak visszatértek, és az ellopott pénzből egy kisebb összeget visszatettek a pénztárgépbe, hogy cselekményüket később észleljék. Pár perc múlva a pénztáros felébredt, és egy vásárló fizetése során észlelte a lopást – írták.

A Monori Járási Ügyészség a vádlottakat minősített lopás bűntettével vádolja, velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértettnek okozott kár megtérítését indítványozta.

Az ügyben a Monori Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.

 

