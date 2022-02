A Rózsa nyílik, szegfű hajlik címet viselő est azt a konzekvens zenei világot hivatott felmutatni, amelyet a művésznő a kezdetektől fogva képvisel, mégpedig az autentikus magyar kultúra jegyében - írja a Magyarnemzet.

Stílust teremtett a magyar népdal színpadi megszólaltatásában, felvállaltan közvetítette a bartóki és kodályi hagyatékot. Különleges előadásmódjával nemzetközileg elismert előadóvá vált, aki világzenei feldolgozások (a Deep Forest) és Oscar-díjas filmprodukciók (Az angol beteg) világsikeréhez is hozzájárult. Énekelt többek közt a Sebő, a Muzsikás, a Vujicsics együttessel

– olvasható a koncert ajánlójában.

Az új műsorban a klasszikus vagy kortárs művek személyes vallomásokon, történeteken keresztül kerülnek szokatlan kontextusba.

A régizene találkozik a népzenével a színpadon, és nemcsak az énekhangok, hanem az olyan hangszerek révén is, mint a csembaló, a cimbalom és a tekerőlant. Fellép Andrejszki Judit csembalóművész, akivel Sebestyén Márta olyan dallamokat mutat be, amelyeknek írott nyomai a XVI–XVII. századi kódexekben is feltűnnek, ugyanakkor a XX. századi népzenei gyűjtésekben is megtalálhatók.

„Egy-egy dallamot megszólaltatnak úgy is, ahogy például egy úrikisasszony ajkáról csendülhetett fel valamelyik XVII. századi kastélyban, és úgy is, ahogy azt Kodály Zoltán hallotta a XX. század elején a bukovinai asszonyoktól, vagy ahogy Kallós Zoltán rögzítette a XX. század második felében”

– ígéri az ajánló.

Az est folyamán közreműködik a tekerőlant hazai mestere, Szerényi Béla, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója és két fia, ifjabb Szerényi Béla, valamint Szerényi Domokos is, akik a tekerőlant mellett tárogatón, énekkel és tánccal kísérik az előadást. A koncerten fellép továbbá Soós András és zenekara, valamint Szabó Zsolt viola da gamba játékos is.