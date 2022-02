A legalább 900 ezer forint értékű ösztöndíj féléves programja szakmai támogatást, mentorációt, vállalati együttműködést, védett környezetű piaci tapasztalatot nyújt a pályakezdőknek – közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala csütörtökön.

A pályázatokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodája várja, elektronikus úton a [email protected] email címen.

A pályázatok elbírálásának szempontjai a pályázó szakmai alkalmassága, felkészültsége és a formai követelmények betartása mellett többek között a program újszerűsége, hazai és nemzetközi relevanciája; szakmai és pénzügyi megvalósíthatósága, versenyképessége; szakmai, társadalmi és gazdasági jelentősége, komplex megoldás kínálása a fenntarthatóságot szem előtt tartva.

Idén is az önálló tervezői vagy kutatási projekt mellett a jelentkezők gyártói együttműködésben kiírt témákban is pályázhatnak. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által kiírt témában olyan, a lakókörnyezetbe illő egyedi lakberendezési dísztárgyak tervezése a feladat, amelyek a hagyományos herendi jegyeket magukon hordozva, megjelenésükben megfelelnek a mai kor elvárásainak és ízlésvilágának.

Szakmai partnerként a MAFORM is csatlakozik a programhoz, így az általa megadott két feladatból is lehet választani. A távmunka témakörében arra keresik a választ, hogy milyen hatása lehet hosszú távon a kényszerű, otthon végzett munkának a társadalomra, tárgykultúrára és szokásokra. A blockchain a mindennapokban című, másik feladatkiírás a kriptovalutákat és blokklánctechnológiát járja körül, ugyanakkor itt is elvárás, hogy a megtervezett tárgynak vagy szolgáltatásnak valós igényhez vagy szükséglethez kapcsolódó problémára kell választ adnia.

A pályázatokat idén is neves szakmai zsűri bírálja el, a bírálóbizottság tagjai Harmati Hedvig textiltervező, az ösztöndíjbizottság elnöke, Rejka Erika keramikusművész, Csordás Zoltán tervezőgrafikus, Hosszú Gergely dizájner, Kele Ildikó kötött anyag- és öltözéktervező, Mascher Róbert formatervező, Somogyi Krisztina építettkörnyezet-kutató, Wilheim Gábor, a Fabunio elnöke lesz.

A 34 éve alapított ösztöndíj célja, hogy segítse a fiatal formatervezők szakmai fejlődését, piacra lépését, elhelyezkedését vagy akár saját márkájuk megalapítását – ezzel is hozzájárulva a magyar tárgy- és környezetkultúra fejlesztéséhez, a hazai gazdaság versenyképességének növeléséhez.

