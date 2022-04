Ingyenes szabadtéri eseménysorozattal ünnepli a tánc világnapját pénteken a Várkert Bazár.

A Flying Bodies és a Collective Dope alkotóközösségeinek You are the Flow című produkciója az extrém sportolókat és a kortárs művészet közönségét is megszólítja – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

A mozdulatművészet határterületeiről érkező alkotók minden érdeklődőt részvételre hívnak, hogy kilépve a megszokott néző-előadó felállásból részesei legyenek a mozgásstílusok egybefonódásának, amelyben a workshop, majd az előadás közös flow élménnyel ér véget – áll a közleményben.

A You are the flow című előadás premierje 2020. október 17-én volt, a budapesti Boráros téren található gördeszkapályán.

A produkció a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ, a Flying Bodies és a Collective Dope közös programjaként valósult meg.

