Több magyar képzőművész munkái is láthatók az ausztriai Kismartonban az Esterházy-kastély és a Kunstverein kiállításain április 10-től.

Kismarton a tavasz beköszöntésének ünneplésére hívja a közönséget a Körséta – Barangolás a nyitott házak között elnevezésű, új fesztivállal.

A burgenlandi tartományi főváros kulturális intézményei, az Esterházy-kastély, a Kunstverein Eisenstadt, Burgenland Tartomány Múzeuma, Haydn szülőháza, a FreuRaum, az Architeckturraum Burgenland és a Zsidómúzeum virágvasárnapon, azaz április 10-én megnyitókkal, performanszokkal, fejedelmi fogásokkal és a város utcáin bolyongó rézfúvós bandával várják az érdeklődőket. A kismartoni Esterházy-kastély a Kunstverein Eisenstadttal, azaz a kismartoni Művészeti Egyesülettel együtt nyitja meg a szezont. A Kunstverein Haydngasse 1. szám alatti kiállítóterében látható április 10-től a Black is the Loneliest Color című csoportos kiállítássorozat, amelynek során több mint 30 művész a fekete színben rejlő különbségek széles palettáját tárja fel.

A sorozat első kiállításán 13 alkotó, köztük a már többször Esterházy Art Awardra jelölt Koós Gábor alkotása is látható. Az Esterházy-kastély 3. emeleti Fehér-termében szintén április 10-én megnyíló, Vágyakozás egy jobb élet után című kiállításon a 2021-es Esterházy Art Award 3 díjazottja, Rózsa Luca Sára, Tranker Kata és Ulbert Ádám mutatkoznak be lehetséges életformákat kutató alkotásaikkal. Ulbert Ádám Chinoiserie / Nature-reimagined című tárlata pedig a kastély díszlépcsőházában lesz látható. A 2022-es szezonnyitás alkalmából az érdeklődők előtt megnyílik az Esterházy vállalatcsoport irodája is, ahol Dóra Ádám Vulcanized (in situ) című helyspecifikus installációját tekinthetik meg a látogatók.

Ausztriában újból az úgynevezett 3G szabály van érvényben, ami azt jelenti, hogy vagy érvényes negatív tesztet kell tudni felmutatni vagy az Európai Unióban elfogadott oltásról szóló igazolást vagy pedig egy orvos által aláírt igazolást a covidból való felgyógyulásról. A belső terekben FFP2-es maszk viselete kötelező.

