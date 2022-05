„Nem fogom magam fához láncolni” Bár továbbra is zavarnák a Liget-projektben zajló építkezések, a korábbiakkal ellentétben már nem akar egy fához láncolva tiltakozni a Városligetben Karácsony Gergely. Budapest balliberális főpolgármestere a Válaszonline.hu-nak adott interjúban ugyanakkor kiemelte: politikailag van mozgástere, ezért a Liget-projekt körüli vitákat még nem tekinti lezárt ügynek. Karácsony, aki egyébként a Nemzeti Galéria, a Magyar Innováció Háza és a Városligeti Színház megvalósítását is blokkolná, megjegyezte azt is: meglepődne, ha az elkövetkező két évben a kormánynak lenne ötszázmilliárd forintja az Új Nemzeti Galéria megépítésére.