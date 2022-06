Magyar márkák, magyar plakátok címmel emblematikus magyar márkák plakátjaiból nyílik kiállítás csütörtökön az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK).

Az OSZK régi tervét valósítja meg a csütörtök délután az intézmény VI. emeletén nyíló plakátkiállítással, amelynek anyagát a nemzeti könyvtár Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtárának munkatársai hosszas kutatómunka után tárják a közönség elé. A tárlaton egykori és ma is létező cégérek magas minőségű vizuális megjelenítésével találkozhatnak az érdeklődők - áll az intézmény MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

Mint kiemelik, az OSZK-ban található az ország legnagyobb - csaknem nyolcvanezer darabos -, legátfogóbb grafikai plakátgyűjteménye, amely a legjelentősebb darabokat őrzi a plakát születésétől napjainkig.

Művészi szempontból sokszor jelentős alkotásokról, elismert grafikusok munkáiról van szó - mutatnak rá a közleményben, hozzátéve, hogy a plakátok a tömegkommunikáció forradalma előtt az utca hírmondójaként a reklám, a propaganda és a véleményformálás legfőbb eszközei voltak.

Mint írják, számos, a magyar kultúrához köthető márka vagy márkanév létezik, amely külföldön is ismert. Ilyen például az elsősorban a rádióiról híres Orion, a csokoládéiról nevezetes Stühmer vagy a Dreher sör. Vannak olyan magyar márkák is, amelyek csak helyileg ismertek, így a hazánkban sokáig egyeduralkodó utazási iroda, az IBUSZ, a Budapesthez köthető Közért élelmiszerbolt-hálózat, valamint a Corvin áruház is.

A Magyar márkák, magyar plakátok című tárlaton ezzel a hat márkával találkozhat a közönség. Van közöttük, amelynek a története a 19. századra nyúlik vissza (Stühmer, Dreher), és van, amely a 20. század második felének ismert márkája volt (Közért). Akad ma is élő márka, és olyan is, amely már csak az emlékezetben él, valamennyire jellemző azonban, hogy szinte fogalommá váltak az évtizedek során - áll a közleményben.

A kiállítás gerincét a hat márka grafikai plakátjai adják, néhány tárggyal kiegészítve. A sokféle típusú és stílusú plakáton keresztül az adott kor művészi stílusába, hétköznapi életébe, történelmébe is bepillanthat a látogató. A tárlaton több mint 50 plakát és néhány egyéb dokumentum, tárgy reprezentálja az egyes márkákat.

A kiállítás szeptember 30-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.

Borítókép: Fortepan/Főfotó