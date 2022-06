Kurt Elling lenyűgöző karrierje egykor füstös klubokban indult, mára a bársonyos hangú és utánozhatatlan eleganciájú énekes a legelismertebb koncertszínpadok visszatérő sztárja - szerepel a Müpa ajánlójában.

Mint írták, az eltelt évtizedekben Elling mindvégig megőrizte hivatása szeretetét, maximalizmusát és a megújulásra való képességét. SuperBlue címmel tavaly egy funkos, hiphop-elemekkel dúsított albumot készített Charlie Hunter gitárossal, a dalokat Európában először a budapesti közönség hallhatja élőben.

Kurt Elling munkásságával a szakma ítészeinek elismerését és a közönség rajongását egyaránt kivívta. A szaklapok és magazinok szerzői rendre elragadtatottan nyilatkoznak róla, a The New York Times szerint "korunk kiemelkedő férfi énekese", a The Guardian szuperképességekkel rendelkező Frank Sinatraként aposztrofálta, a The Washington Post szerint a kilencvenes évek óta nem volt ennyire merész és izgalmas egyetlen dzsesszénekes sem. Az amerikai Jazzújságírók Szövetsége (Jazz Journalists Association) által évente odaítélt, a legjobb férfi énekesnek járó elismerést tizenkétszer nyerte el, Grammy-jelölései közül kettőt váltott díjra.

A chicagói születésű énekes-dalszerző kórusvezető édesapja révén korán közel került a zene világához, és bár több hangszert kipróbált, hamar egyértelművé vált, hogy az éneklés az ő asztala. Kivételes hangterjedelme és hangszíne, habitusa is erre a pályára terelte. A műfaj ikonjai, Frank Sinatra, Peggy Lee és Chat Baker hatottak előadásmódjára, de legnagyobb idolja Tony Bennett volt.

A kimunkált, ugyanakkor szenvedélyes éneklés mellett improvizációs készségét és a védjegyévé vált scatelést gyakorta emlegetik vele kapcsolatban. Intellektusa és kedvessége legendás, két dal között sztorikkal kedveskedik a közönségnek.

Dalainak egyedi szövegvilága is többnyire az ő keze munkáját dicséri, így van ez SuperBlue című albuma esetében is. Az időtlen bariton hang, a dögös groove-ok, funkos és hiphopos életérzés jól kiegészítik egymást; az amerikai közönség előtt már sikerrel bemutatott anyagot Európában először a Müpa nézői hallhatják, a július 5-i estére a lemez szerzőpárosa Kenny Banks Jr. billentyűssel és Terence Higgins dobossal érkezik.