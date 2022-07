A korabeli (1847) Bécs Budapesten elevenedik meg, a forgatás fő helyszínei a SOTE Anatómiai Intézete, a Szabó Ervin Könyvtár, a Bródy Sándor utca, a Szentkirályi utca, a BÁV székház, a csepeli Duna-part és a keszthelyi kikötő, ahol Bécs hajóállomását veszi majd fel a százhúsz tagú stáb

- olvasható a produkció közleményében.

Mint írják, A láthatatlan gyilkos 1847-ben játszódik Bécsben. A szülészeti klinikán titokzatos járvány tombol, tizedeli a gyermekágyas nőket. Egy magyar orvos a hagyományos teóriákkal szembeszállva próbálja meg legyőzni a kórt. Semmelweis egy fiatal osztrák bába személyében talál társra, kapcsolatuk egyre romantikusabbá válik. A küzdelem azonban nemcsak a kór ellen zajlik: a vaskalapos vezetés mindent megtesz, hogy megvédje tekintélyét a megszállott magyar orvos felfedezésének következményeitől. A kórházban a harcot Semmelweis nyeri, az utcán pedig a progresszív erők. Hamarosan Bécsben és Pesten is kitör a forradalom, Semmelweis pedig elindul, hogy felfedezését hazájában is a szülő nők javára fordítsa.

Az anyák megmentőjét az egész világon ismerik, élete már többször is vászonra került. Semmelweis Ignác történetéből amerikai film is készült, de Bristolban például színdarabot mutattak be róla az Oscar-díjas Mark Rylance főszereplésével. Magyarországon az első Semmelweis-film Tóth Endre, azaz André De Toth rendezésében, 1939-ben készült, majd 1952-ben Bán Frigyes szintén Semmelweis címmel készített róla nagyjátékfilmet. Legutóbb 2019-ben Cibulya Nikol a Láz című kisfilmjében mesélte el a világhírű magyar orvos küzdelmét. Semmelweis Ignác szabadságharcának történetét a Koltai-féle megközelítésben még senki sem dolgozta fel - emelik ki a közleményben.

Mint Koltai Lajost idézik,

A láthatatlan gyilkos forgatókönyve zseniális, különösen a dialógusok kiválóak. A főszereplők kiválasztásánál nem a külső hasonlóságokat kerestem, hanem a varázslatos személyiségeket, akikben én hiszek, akikkel ezt a gyönyörű és nagyon erős történetet el tudjuk juttatni a nézőkhöz - Vecsei H. Miklós és Nagy Katica pont ilyenek

- mondta a rendező.

Mint kiemelte, Semmelweis élete mindannyiunk számára példa: egy ember, aki mindig, minden körülmények között, halált megvető bátorsággal járta a saját maga útját, amiről gyűlölettel és erőszakkal sem lehetett letéríteni. "Azt szeretném megmutatni a nézőknek, hogy igenis meg lehet csinálni: a kitartás, az elszántság, az elhivatottság, a szenvedélyesség meghozza gyümölcsét" - mondta.

Lajos Tamás producert is idézik, aki kiemelte: az embereknek mindig szüksége volt követendő példaképekre, hősökre, de úgy érzi, hogy ez ma egyre aktuálisabb. Mint mondta, A láthatatlan gyilkos története nagyrészt hiteles életrajzi és történelmi alapokon nyugszik, Maruszki Balázs és Kormos Anett forgatókönyvét rengeteg kutatómunka előzte meg.

Mint mondta, nagy tisztelője Koltai Lajosnak, régóta tervezte, hogy felkérje rendezőnek, most végre eljött az alkalom. "Koltai azonnal beleszeretett a forgatókönyvbe, aminek én különösen örülök, mert nagyon közel áll a szívemhez Semmelweis élete. Nagyapám harminckét évig volt Pécsen szülészprofesszor, a Jóisten után Semmelweis Ignác volt a második, akit a legjobban tisztelt - én ebben nőttem fel" - idézte fel a producer.

Koltai Lajos A láthatatlan gyilkos operatőrének Nagy Andrást választotta, akivel már Kamondi Zoltán és Szabó István filmjeiben is együtt dolgozott. Koltai szerint míg ő elsősorban filmes szakember, Nagy András a digitális technikában kiváló, így nagyszerűen kiegészítik egymást - áll a közleményben.

A láthatatlan gyilkos a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Szupermodern Filmstúdió gyártásában készül. Producere Lajos Tamás mellett Vida József. A film dramaturgja Goda Kriszta, látványtervezője Pater Sparrow, jelmeztervezője Szakács Györgyi, vágója Kovács Zoltán, társproducere Bederna László.

A láthatatlan gyilkos előreláthatóan 2023-ban kerül a magyar mozikba.

