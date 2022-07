Több mint 250 ezren látták a Szépművészeti Múzeum Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa című kiállítását, ezzel az április 9. és július 17. között megrendezett tárlat lett a múzeum történetének második leglátogatottabb kiállítása.

A mintegy 90 művet bemutató tárlat nemcsak az első átfogó Bosch-kiállítás volt Közép-Európában, de a teljes nemzetközi múzeumi világot tekintve is az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb Bosch-bemutatójának számított – emlékeztetett az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében a Szépművészeti Múzeum.

A nagyszabású eseményre mintegy félszáz köz- és magángyűjteményből érkeztek remekművek: többek között a New York-i Metropolitan Museum of Art, a párizsi Musée du Louvre, az amszterdami Rijksmuseum, a londoni The National Gallery, a Los Angeles-i J. Paul Getty Museum, valamint a madridi Museo Nacional del Prado is kölcsönzött alkotásokat.

Mint a közlemény felidézi, a kiállítás azokat az örök emberi témákat járta körül, amelyeket Bosch oly eredeti módon, enigmatikus képi nyelvezettel fogalmazott meg a művein: az erény és a bűn közötti választás, a hit és az igazság kérdései, a vágyak korlátlan megélése és féken tartása vagy az emberi lét szellemi minőségének kérdése.

A németalföldi mester saját kezű festményei és rajzai mellett a kiállításon az életmű előzményeihez kapcsolódó alkotások, továbbá műhelyének és követőinek legjellegzetesebb remekművei is láthatók voltak.

A Szépművészeti Múzeum a Bosch-tárlat bezárta után is nagyszabású kiállításokkal várja a látogatókat: az intézményben június végén nyílt meg és október közepéig lesz látható a Henri Matisse művészetét bemutató tárlat, október végétől pedig egy átfogó El Greco-bemutatóval találkozhat majd a közönség – áll a közleményben.

Borítókép: Érdeklődők a Szépművészeti Múzeum Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa című kiállításának megnyitóján 2022. április 8-án. Fotó: MTI/Bruzák Noémi