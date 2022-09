Márta István a programokról tartott csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón elmondta: október 11-én nem egy szokványos szerzői estet, hanem egy lazább, performansz jellegű koncertet tervez, amelyben a műfaji átjárhatóságok is megjelennek, de legfőképp instrumentális, valamint vokális zenéinek pár részlete hangzik el.

Elmondta,

a Kaleidoszkóp című esten Boros Misi zongoraművész egy neki ajánlott postludiummal lép fel, és újra színpadra lép a Mandel Quartet.

Fellép Szirtes Edina Mókus vonós kvintettje, a Magyar Harsona Együttes, az Amadinda Együttes játssza a Babaházi történetet, a Free Style Chamber Orchestra (Dés Lászlóval, Gőz Lászlóval) a Karácsony Napja - 24. lecke című kompozíciót. Az esten szerepelnek a Zeneakadémia opera tanszakának fiatal énekesei.

Elhangzott, hogy

a koncert az életmű különböző állomásait felelevenítő hangos kaleidoszkóp.

Elektroakusztikus és multimédiás zenei darabok, barokk stílusban írt diplomamunka, keserédes kánon, tananyaggá váló és a világ számos pontján előadott kompozíciók, az életmű részletei hallhatók. Egy ősbemutatót is tervez a zeneszerző: Trip(p)tichon-Bosch címmel komponálna új darabot négy ütőre, négy harsonára.

Márta István elmondta:

a szerzői esttel egy időben jelenik meg egy CD, amelyet Hobóval készített egy 1980-as években a Szkénében játszott, Eörsi István verseiből született előadóest alapján.

A lemez - amelyre újraírt, áthangszerelt bizonyos dalokat - Növekszik a csapat címmel jelenik meg októberben.

Október 3-án Márta Istvánnal Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza igazgatója beszélget. A művész tevékenysége - a valahai 180-as csoporton át a beat- és punkzenén keresztül a Mandel Quartet csemballistájáig, az István, a király szimfonikus részeinek hangszereléséig, a színházigazgatástól a kapolcsi fesztivál alapításig - számos meseszerű történetet tartalmaz - hangzott el az eseményen. Szálka Zsuzsanna, a Magyar Zene Háza szakmai koordinációs igazgatóhelyettese a sajtótájékoztatón elmondta: örülnek a programnak, amely az intézmény profiljába vág. Kiemelte: Márta István tevékenységét a sokszínűség jellemzi. Azért is izgalmas ilyen életműbeszélgetést és -koncertet tartani, mert hihetetlenül színes életműről van szó - fogalmazott.

Hangsúlyozta: a Magyar Zene Háza számára fontos a különböző társművészek bevonása, és hogy tapasztalt és fiatal szerzőket is a komponálásra és a különböző műfajok közötti találkozásokra inspiráljanak.

A sajtótájékoztatón három kompozíciórészletet mutattak be, Boros Misi, Szirtes Edina Mókus és a Magyar Harsona Együttes fellépésével.

Márta István több fesztivált is alapított, tanított a dzsessztanszakon, 1972-ben népzenét gyűjtött a moldvai csángóknál.

Többek között 1989-ben alapította meg a Művészetek Völgyét, bejárta a világot a Mandel Quartet csemballistájaként, zenei vezetője volt a budapesti Nemzeti Színháznak, a Veszprémi Petőfi Színháznak és az Új Színháznak, amelynek igazgatója is volt 12 évig. A Zsolnay Örökségkezelő Nkft. ügyvezető igazgatójaként is tevékenykedett, valamint alapítója volt a Bőköz-Ormánság Fesztiválnak. 19 évig vezette a Magyar Fesztivál Szövetséget, amelynek jelenleg örökös, tiszteletbeli elnöke. Harmincegy éve vezeti az általa alapított Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egyletet és a Helyi Értéktárat.

A művész több mint 300 színházi és filmzenét írt, szerkesztett, rendezett a budapesti Arany János Színházban, a Pécsi Nemzeti Színházban és a Magyar Rádióban is. Szerzői estjei mellett néhány kompozícióját több külföldi együttes és előadó is műsorra tűzte, ezek egy része tananyagként szerepel a fúvós- és ütőszenei oktatásban is.