Az OPERA emellett 2023 januárjában az online zenei streamszolgáltatók felületén további 10 magyar operafelvételt tervez elérhetővé tenni.

1822. december 26-án Kolozsvárott mutatták be Ruzitska József Béla futása című alkotását, ami az első teljes egészében ránk maradt magyar nyelvű opera, egyben első történelmi operánk és az első, 19. századi magyar operasláger (Hunnia nyög letiporva…) forrásának is tekinthető.

Az évforduló alkalmából csütörtökön az Eiffel Műhelyház Bánffy Miklós termében megrendezett ünnepségen, melyen Csák János kulturális és innovációs miniszter és Szép Gyula, a Kolozsvári Állami Magyar Opera igazgatója is felszólalt, Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója bemutatta az OperaTrezor sorozat új kiadványát. A MagyarOpera200+, amely 10, többségében új magyar operafelvételt tartalmaz, az ugyancsak az OPERA gondozásában 2017 őszén megjelent, 50 lemezes MagyarOpera200 CD-gyűjteményének folytatása is, amely 19-20. századi és kortárs zeneszerzők összesen 35 magyar operafelvételét tartalmazza.

A Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara, Gyermekkara, valamint szólistái nagyrészt 2020-2021-ben, a pandémiás időszak enyhébb periódusaiban, a járványügyi szabályozások betartása mellett rögzítette annak a hét magyar nyelvű operának a hanganyagát, amit a dalszínház 2019 óta műsorára tűzött. A MagyarOpera200+ kiadványban helyet kapott Dohnányi Ernő Simona néni, Gyöngyösi Levente A Mester és Margarita, Hubay Jenő Az arany meg az asszony, Szörényi Levente—Bródy János István, a király című rockoperájának szimfonikus változata Gyöngyösi Levente hangszerelésében, Tóth Péter—Örkény István Tóték című alkotása kétfelvonásos változatban és Vajda János A képzelt beteg, avagy őfelsége komédiása című operája. A pendrive ugyancsak tartalmazza Goldmark Károly Sába királynője című operájának teljes stúdiófelvételét – a CD-boxban korábban egy színpadi előadáson rögzített szemelvények jelentek meg – amely az opera tévéfilmváltozatához készült, és két korábbi Erkel-felvételt is. Az OPERA 2018 júniusában a jobb nemzetközi megismertethetőség érdekében olasz nyelven is rögzítette a Bánk bán legnépszerűbb részleteit, míg 2019 októberében Erkel és a Doppler-fivérek Erzsébet című operájának Erkel által komponált II. felvonását is felvette. Ez utóbbi 2020 novemberében önálló kiadványként is megjelent.

Az OPERA emellett tovább kívánja bővíteni a népszerű internetes zenei streamszolgáltatók (Spotify, Apple, Tidal, Deezer, stb.) kínálatában elérhető felvételeinek számát.

A 18 korábban megosztott hanganyag 2023 január végéig 8 további címmel bővül – Bozay Attila Az öt utolsó szín, Erkel Ferenc Bánk bán (olasz változat, részletek), Ruzitska József 200 éves jubileumát ünneplő alkotása, a Béla futása, Madarász Iván Utolsó keringő, Solti Árpád La Violetta, Szörényi Levente—Bródy János István, a király (szimfonikus változat), Tallér Zsófia—Szilágyi Andor—Szöllősi Barnabás Leánder és Lenszirom, Vajda János Mario és a varázsló – és a tervek közt szerepel további 2 felvétel – Szőnyi Erzsébet A makrancos királylány, Varga Judit Szerelem – közreadása is. A felvételeken közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara Gyermekkara és szólistái, valamint a Kolozsvári Állami Magyar Opera Zenekara, Énekkara és szólistái (Béla futása), a Savaria Szimfonikus Zenekar (Utolsó keringő) és az UMZE Kamaraegyüttes (La Violetta).