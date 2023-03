Sisi királyné nemcsak a századfordulón gyakorolt hatást a népművészetre és annak továbbélésére, hanem mind a mai napig hat arra, ahogyan az újragondolt népművészetet szemléljük. A kiállítás a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum és más gyűjtemények anyagából táplálkozott. Egy csipkerészt is kiállítunk, ami a tárlat elnevezésében is megjelenik, hiszen Sisinek is gyönyörű csipkéi voltak, s azt is be tudjuk mutatni, hogy a főúri csipkékből hogyan kerül át a díszítés a népi iparművészetbe