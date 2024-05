Fábián Zoltán énekes hazája a Kárpát-medence

Fábián Zoltán marosvásárhelyi születésű, ott végezte el az általános iskolát, középiskolás korában került Budapestre, jelenleg Gömörpéterfalán él a Felvidéken. – Vallom és tudom, hogy az én hazám a Kárpát-medence –válaszol arra a kérdésre, hol érzi magát otthon leginkább. Zenei pályafutásának kialakulásáról is beszél a Magyar Nemzetnek: –Tízéves koromban ismerkedtem meg a hangszerrel, egy osztálytársamtól kértem kölcsön a gitárját – avat be az énekes a kezdetekbe. – Már akkor nagy kedvelője voltam a rockzenének és magam fedeztem fel a zene minden apró fortélyát, ellesve a trükköket. Később nagy segítséget nyújtott a világháló a tanulási folyamatban. Az első koncertem basszusgitárosként tizennégy éves koromban volt Marosvásárhelyen, az akkoriban minden rocker által közkedvelt Black Hole-ban. A rockzene iránti lelkesedésem a mai napig megmaradt, de megváltozott a kifejezésmód. A dalaim nagy részének szövegét én írom. Azokat a verseket zenésítem meg elsősorban, amik erős identitástudatot közvetítenek – árulja el.

Ebből született az Őrzöm a lángot tábor Püspökhatvanban, amit idén negyedik alkalommal rendeznek meg július 18. és 21. között. A zenész évek óta szervez Thököly Vajk szilágysági költővel zenés-verses irodalmi előadás-sorozatot iskoláknak, templomoknak és művelődési házaknak. Thököly Vajk verset ír, Fábián Zoltán pedig ezekhez komponál zenét. Céljuk a magyar kultúra ápolása. Az Örökségem a magyar nyelv című daluk videóklipjének felvételei a Kárpát-medence festői tájain készültek és egy rövid gitárszóló erejéig Finnország is feltűnik benne.

Fábián Zoltán 2022-ben megkapta a Magyar Művészetért Díjrendszer Ex-Libris díját és a Budapesti Lengyel Intézet Barátja elismerést. Szoros szálak fűzik ugyanis lengyel testvéreinkhez. Amikor először járt Lengyelországban azonnal érzékelte a lengyel–magyar barátság erejét. Nyelvtanfolyamra is járt a Budapesti Lengyel Intézetbe, majd három lengyel nyelvű lemez született ebből a barátságból.

Jelenleg a Felvidéken, Gömörpéterfalán él és dolgozik a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Petőfi-programjának ösztöndíjasaként. Kilenc hónapig tart ez a program. Gömörpéterfalán működik a Felföldi Dalia Iskola, amely a magyar nemzeti harcművészetet, kultúránk e szeletét korszerűen, rendszerezett formában kívánja életben tartani. Ebben is segít Fábián Zoltán, gitárt oktat, és rendhagyó irodalomórákon beszél, énekel a fiataloknak. A Felföldi Dalia Iskola vezetője Kopecsni Gábor és Fábián Zoltán a napokban Zoboralján négy helyszínen is tart rendhagyó magyar-, zene- és történelemórát, amelynek jelmondata és kimondott célja: írassák magyar iskolába a gyerekeket! Az órákon a dalok a magyar nyelvről szólnak elsősorban, és megkérik a tehetséges diákokat, hogy ők is adjanak elő egy-egy népdalt vagy verset. –

– szögezi le Fábián Zoltán.

